Okul müdürü skandalı: Yüzden fazla kadının görüntüsünü arşivlemiş

Erzurum'dan geçtiğimiz Aralık ayı başında İstanbul'a gezmek amacıyla gelen okul müdürü Hakan K., İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok yerde cep telefonuyla sokakta, metroda ya da parkta etekli gördüğü kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekti. Hakan K. bu şekilde yaklaşık 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda özel klasörlere ayırarak arşivledi.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, Hamza E. isimli vatandaşın 16 Aralık'ta olaya tanık olması ve tepki vermesi üzerine Hakan K. gözaltına alındı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Hakan K. "Senelik izin alarak İstanbul'a geldim. Burada bulunduğum süreçte birçok kadının gizlice etek altı fotoğrafını çektim. Bugünse yakalandım" diyerek pişman olduğunu söyledi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanma" suçundan tutuklandı.