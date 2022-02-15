Okul katliamında kullanılan silahın üretici firması 73 milyon dolar tazminat ödeyecek

14 Aralık 2012’de, ABD'nin Connecticut eyaletindeki Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda çoğu ilkokul 1. sınıf öğrencisi 28 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıda kullanılan silahın üreticisi firması Remington, mağdurlara 73 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Sputnik'in haberine göre, okul saldırısında çocuklarını kaybeden ailelerden dokuzu tarafından açılan davada, Remington'un suçlamaları kabul ederek ailelerle 73 milyon dolarlık tazminat için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Mağdur aileler tarafından 2015'te Connecticut'ta açılan davada, katliamı gerçekleştiren Adam Lanza'nın kullandığı Bushmaster "XM15-E2S" tipi tüfeğinin, şiddet içeren video oyunlarında ürün yerleştirme tekniğiyle pazarlandığı ve genç erkekleri hedef aldığı da suçlamalar arasındaydı.

2015'te söz konusu silahın pazarlanma yöntemi ve sebep olduğu sonuçlarla ilgili hakkında dava açılan Remington firması, federal bir yasa gerekçesiyle davanın reddedilmesi için Connecticut Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak firmanın başvurusu reddedilmişti.