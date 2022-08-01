Öksürük krizi tuttu, minibüsüyle bankaya girdi

İstanbul Kağıthane'de 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi.

Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. DHA'nın haberine göre, minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

