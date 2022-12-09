Okluk Koyu'nun yollarını yapan AKP'li isme yeni ihale

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazlık sarayının yolunu yapan, Kastamonu'da 2021 yılında yaşanan sel felaketinde hasar gören yolları onaran eski AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı ve İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Keleş’in şirketine yeni bir ihale daha verildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Keleş’in ortağı olduğu Sarıosmanoğlu İnşaat, Sinop’ta Mart ayında yıkılan Sefer Köprüsü’nün yeniden yapım ihalesini 15,1 milyon TL’ye aldı. Şirketin 2018-2022 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam maliyeti ise 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

İhale pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildi

Sinop İl Özel İdaresi 25 Kasım’da, “Dikmen İlçesi Sefer Köprüsü Yapımı” ihalesi gerçekleştirdi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında üç şirketten teklif alındı. Teklif alınan şirketlerden biri de AKP’li İsmail Keleş’in sahibi olduğu Sarıosmanoğlu İnşaat Madencilik isimli şirket oldu. Kamudan aldığı yüksek maliyetli ihaleler ile gündeme gelen şirketin, Sefer Köprüsü’nün yapım ihalesinden de kazanan olarak çıktığı bildirildi. Sinop İl Özel İdaresi ile şirket arasında 2 Aralık’ta 15 milyon 149 bin 811 TL’lik sözleşme imzalandı.

Sinop İl Özel İdaresi’nden 15,1 milyon TL’lik ihale alan Keleş’in şirketi ismini, Marmaris Okluk Koyu’na inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının yollarını yapması ile duyurdu. AKP'de aktif siyaset yapan Keleş’in sahibi olduğu Sarıosmanoğlu Şirketi, kamudan milyarlarca liralık ihaleler aldı. Kasım 2017-Aralık 2022 döneminde şirketin bir bölümünü tek başına, bir bölümünü ise iş ortaklığı yoluyla aldığı kamu ihalelerinin toplam maliyeti 2 milyar 378 milyon 446 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Büyük dilimi karayollarından aldı

Sarıosmanoğlu İnşaat’ın çalıştığı bazı kamu idareleri ve aldığı ihalelerin maliyetleri ise şöyle sıralandı: