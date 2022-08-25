Okan Üniversitesi'nde öğrencilere sormadan bölümleri taşıdılar

10 Ağustos 2022 günü akşam saatlerinde, Okan Üniversitesi Konservatuvarın ve Sivil Havacılık bölümünün bulunduğu Hasanpaşa kampüsü kapatılarak Tuzla kampüsüne taşınması kararı alındı. Bu karara ilişkin alınan karar üniversitenin web sitesinden üniversite öğrencilerine danışılmadan duyuruldu. Üstelik duyuruda “öğrencilerin yoğun isteği üzerine’’ denilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışıldı.

Konservatuvarın "yeterince gelir getirmediği" öne sürülerek, 25 yılı aşkın süredir kiracısı olunan bina ile sözleşmeleri feshedildi. Ardından 2 hafta içinde konservatuvarın bulunduğu tüm binanın boşaltılıp kampüsün Tuzla’ya taşınması kararı alındı. Ancak Tuzla’da konservatuvara gerçek anlamda ayrılmış bir mekan yok.

Öğrencilere havalandırmasız oda

Tiyatro bölümü öğrencilerine Bekir Okan Kültür Merkezi’nin -2.katında, yerin altında, tek bir penceresi bile olmayan, tavanları alçak, son derece basık, havasız, rutubetli, binanın tüm ısıtma, havalandırma, depo sistemlerinin makinelerinin ve tesisatlarının bulunduğu, oda ve koridorlardan oluşan bir yer gösterildi.

Bunun üzerine duruma tepki gösteren öğrenciler konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Büyük emeklerle ve uzun uğraşlarla kurduğumuz tiyatro sahnelerimizi ve uygun eğitim ortamlarını kaybetmekle karşı karşıyayız" denildi.

Okan Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri, emekçileri hakkını ararken eğitim haklarının rant uğruna yok sayılmaması için seslerini yükseltip sıra arkadaşlarını örgütlenmeye çağırıyor.