Okan Buruk: ‘Savaş başladı’ 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de 11. hafta maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili sert ifadeler kullandı. Maçta Sarı kırmızılı ekibin iki golü VAR'da iptal edildi. Galatasaray'da iki oyuncu maçtan atıldı. Ali Palabıyık sahayı polis korumasıyla terk etti.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik.

Ali Palabıyık'a rağmen çok gol pozisyonuna girdik ama olmadı. Üzgünüz. Galatasaray'a karşı bir savaş başladığını net görüyoruz

Oyuncularım elimden geleni yaptı. Onlara tek kızgınlığım, son dakikadaki korner! Oyuncuların bazıları gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşarak bitireceğimiz maçı, üzücü şekilde bitirdik.

Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız! Merak etmesinler! Biz bu savaşta varız! Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz!

Hep söylüyoruz ama aynı hakemler bu işin içerisinde. İnşallah bir değişim olur ama çok ümidim yok. İki kırmızı kart, geniş kadromuz var, diğer oyuncularla devam edeceğiz. Aynı oyunu ortaya koymaya çalışacağız."