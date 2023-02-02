Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, resmi karşılaşmalardaki galibiyet serisini 14 maça çıkararak, kulüp tarihinde bunu başaran ilk hoca oldu.
Galatasaray söz konusu seride Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda ise 3 maç kazandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulüp tarihindeki galibiyet rekorunu kırdı.
Haber Merkezi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, resmi karşılaşmalardaki galibiyet serisini 14 maça çıkararak, kulüp tarihinde bunu başaran ilk hoca oldu.
Galatasaray söz konusu seride Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda ise 3 maç kazandı.