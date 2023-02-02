Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulüp tarihindeki galibiyet rekorunu kırdı.

Haber Merkezi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, resmi karşılaşmalardaki galibiyet serisini 14 maça çıkararak, kulüp tarihinde bunu başaran ilk hoca oldu.

Galatasaray söz konusu seride Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda ise 3 maç kazandı.

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