Okan Bayülgen oynamıştı: O otelin reklamları durduruldu

TV'lere, internet sitelerine verdiği Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'ın reklamları durduruldu.

Sabah gazetesinden Dilek Güngör’ün haberine göre Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü firmanın reklamlarını tedbiren durdurma kararı alırken, denetim için de müfettiş görevlendirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da TV reklamlarını kısıtladı.

Ponzi sistemiyle ilgili Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Ticaret Bakanlığı firmayla ilgili denetim de başlattı.

Bir ticari faaliyetin gelirine ortak olma vaadiyle vatandaştan para toplayan, yüksek gelir vaat eden şirketle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da inceleme yapıyor.

Klasik bir ponzi sisteminin benzerini bu kez yasal kılıfa uydurmaya çalışarak sunan VClub, Okan Bayülgen'li reklamlarla herkesi Alaçatı ve Bodrum'da otel sahibi yapmayı vaat etmişti. Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplandı.

Sistem nasıl işliyor?

Yeni ponzi sistemine göre Alaçatı'da 132 odalı The S Oteli tapuda 1/9000 hisseye bölünüyor. Bu şekilde otel birer metrekare şeklinde vatandaşa satılıyor. Bir metrekarelik hisse için vatandaştan 325 bin TL isteniyor. Kaba bir hesapla, otel 3 milyar TL değerlemeyle vatandaşa satılmaya çalışılıyor. Hisse alanlara otelin gelirinden pay verileceği de iddia ediliyor. Ancak otelin ne gelir yaratacağına ilişkin bilgi de verilmiyor.