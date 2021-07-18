OHAL yasası kabul edildi

Meclis Genel Kurulu bu sabah saat 7.30'a değin çalıştı ve içinde OHAL'in üç yıl daha uzatılmasının da öngörüldüğü "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında" Yasa önerisini kimi değişikliklerle kabul etti.

Meclis, 17 Temmuz saat 14'de toplanarak 17,5 saat çalışmıştı. Oylamaya 327 milletvekili katıldı, 266 kabul 61 red oyu çıktı.

Gözaltı ve ihraç sürelerine ilişkin düzenleme 1 yıla düşürüldü

Yasa teklifinde OHAL’in üç yıl daha uzatılmasına yol açacak üç yasada değişiklik öngörülüyordu. Komisyondaki görüşmelerde, gözaltı ve ihraç sürelerinin 1 yıla düşürülmesi TMSF’nin kayyım atanma yetkisinin ise 3 yıl olarak bırakılması kabul edilmişti.

Genel Kuruldaki görüşmelerde Asgari Ücret desteğinde sektör ayrımı kaldırıldı

Patronlara, her yıl yapılan yasal düzenlemelerle 2016-2020 yılları arasında asgari ücret desteği ödenmesi öngörülmüştü. 2021 yılında yasal düzenleme yapılmadığı için ödenemiyordu. 13 Temmuz günü TOBB Başkanı bu konuda yasal düzenleme beklediklerini dile getirmişti. Bunun üzerine, Torba Yasanın Komisyon görüşmeleri sırasında 5510 sayılı Yasaya geçici 85. Madde eklenerek 2021 yılında da sürmesine olanak tanındı. Desteğin mali karşılığı işçi başına ayda 75 lira İşsizlik Fonundan karşılanacak. Genel Kurulda verilen bir önergeyle sektör ayrımı kaldırıldı.

Rekabet Kurulunda daire başkan yardımcılarına yasak

Yasa teklifinin 13. Maddesinde değişiklik yapıldı; Rekabet Kurulunda yeni oluşturulan Daire Başkan yardımcılarının da görevden ayrıldıktan sonra iki yıl süresince ilgili sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev almaları yasaklandı.