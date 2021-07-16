OHAL düzenlemesinde değişiklik: Gözaltı ve ihraç süresi indirildi

AKP, OHAL düzenlemelerini uzatan ve Ekonomik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifinde, OHAL eleştirileri yapılan 2 maddede değişiklik yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından yapılan açıklamada, torba yasada OHAL ile ilgili düzenlemede revizyona gidildiğini kaydedildi. Turan’ın açıklamasına göre, kanun teklifinde gözaltı süreleri ve kamu ihracı 3 yıl süreyle uzatılması önerisi 1 yıla indirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uygulanmasının öngören düzenlemede ise değişikliğe gidilmedi.

Teklifin Meclis Komisyonu'nda kabul edilen ilk halinde, "terörle mücadele" kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilmesi isteniyordu.