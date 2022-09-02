Oğuz Atay Öykü Ödülü'nün sonuçları açıklandı

Romancı, öykücü Oğuz Atay anısına, yazarın doğum yeri olan İnebolu’da, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği’nin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Oğuz Atay Öykü Ödülü’nü kazananlar açıklandı.

Seçici kurulu Altay Ömer Erdoğan, Ercan Y. Yılmaz, Ayşe Sarısayın, Hasan Özkılıç, Hülya Soyşekerci, Hürriyet Yaşar ve Hüseyin Peker’den oluşan yarışmaya yazarlar rumuzla ve yayımlanmamış birer öyküleriyle katıldılar.

2022 yılı Oğuz Atay Öykü Ödülü sonuçları seçici kurulun yapmış olduğu şu değerlendirmeyle kamuoyuna duyuruldu:

Hakikat ile içinden ve içten bir ilişki kurup kelimelerini gelenek ile yüzleştirip an'a taşıdığı ve sağlam bir kurgu eşliğinde biçimlendirilmiş olay örgüsünü masalsı bir anlatımla aktardığı için birincilik ödülüne Fayık ACUN'un “KAR DAĞININ ARKASI” adlı öyküsü oy çokluğuyla değer görülmüştür. Seçici kurulumuzun değerlendirmesi sonucunda; “JERRY” öyküsüyle Deniz KAVUK, “KAZA VE KADER” öyküsüyle Eser ERDOST, “ÇIKMAZ TÜNEL” öyküsüyle Sibel ÇAĞLAYAN BİLEK, “TERTEMİZ” öyküsüyle Arzu ANLAR SARAÇ, “BEN BİR YALAN UYDURDUM” öyküsüyle Esra KAHYA, “GÜLAY” öyküsüyle Ayça ÖZBAY, “MİNE AİLESİ” öyküsüyle Canan SANCAK, “SARI ÇİZGİ” öyküsüyle Ali Rıza ARICAN, “BABAM TELEVİZYONA ÇIKTI” öyküsüyle Buket UÇAR, “İHSAN” öyküsüyle Burak ÇAKIR, Oğuz Atay Öykü Ödülleri 2022 anısına hazırlanacak seçkiye değer görülmüştür.