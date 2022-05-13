Öğretmenlere ayrımcılık ve tehdit: 'Okul müdürü görevden alınsın'

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN), Hatay Reyhanlı'daki Konuk Horlak Ortaokulu Müdürü Ali Mazı'nın öğretmenler arasında ayrımcılık yaptığını ve öğretmenleri tehdit ettiğini duyurdu.

TÖBSEN adına Yürütme Kurulu Başkanı Deniz Ezer imzalı açıklamada, "Okul hizmetlisi Ahmet Gessemoğlu veli toplantısında velilerin önünde Beden Eğitimi Öğretmeni Vildan Sultanoğlu hakkında alevi olmasına atıfta bulunarak okul velilerine 'Bu Müslüman değil' şeklinde insana yakışmayacak söylemlerde bulunmuştur" denildi.

'Bir okul müdürü mezhepçi olamaz, öğretmenleri fişleyemez'

Okul müdürünün ve Ahmet Gessemoğlu isimli hizmetlinin "Arkamda AKP milletvekilleri var, bize bir şey olmaz" diyerek öğretmenleri ve velileri tehdit ettiği belirtilen açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Reyhanlı Konuk Horlak Ortaokulu Müdürü Ali Mazı daha önce öğretmenlik yapmış daha sonra Kırıkhan İlçesine Müdür Yardımcı olarak atanmıştır. Kırıkhan ilçesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken öğretmen olarak görev yaptığı Konuk Horlak Ortaokulu'na 2021 yılında torpille görevlendirme yoluyla Müdür olarak dönmüştür. Söz konusu şahıs 2022 yılında da okula Müdür olarak atanmıştır.

Torpille diyoruz çünkü söz konusu Müdür ve Hizmetlisi öğretmen ve velilere her fırsatta 'Arkamda AKP Milletvekilleri var bize bir şey olmaz' şeklinde tehdit ifadeleride kullanmaktadır. Hatta AKP Milletvekilleri ile çekildiği ve sosyal medyada paylaştığı resimleri göstermiştir. Öyle ki okulun hizmetlisi Ahmet Gessemoğlu okul öğretmenlerine emir yağdırmakta, hizmetlinin eşi S.G okul öğretmenine terliğini çıkarıp göstererek 'Bu terliği nasıl atıyorsam seni de atacağız', 'Seve seve bu okuldan gideceksin, gerizekalı' 'Sen Müslüman değilsin gayri müslimsin' gibi tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur. Yine okul hizmetlisi Ahmet Gessemoğlu veli toplantısında velilerin önünde Beden Eğitimi Öğretmeni Vildan Sultanoğlu’na 'Bugün okuldan çıkmayacaksın, seve seve bu okuldan gideceksin, seni hergün dövdürecem' şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu konuda öğretmenimizin Reyhanlı İlçe Jandarma’da verdiği ifade ve şikayet tutanağı mevcuttur.

Bir okul müdürü mezhepçi olamaz, öğretmenleri fişleyemez. Reyhanlı Konuk Horlak Ortaokulu Müdürü Ali Mazi ve Okul Hizmetlisi Ahmet Gessemoğlu (Şaşar), okulda 12 yıldır görev yapan veli ve öğrenciler tarafından sevilen Beden Eğitimi Öğretmeni Vildan Sultanoğlu hakkında alevi olmasına atıfta bulunarak okul velilerine 'Bu Müslüman değil' şeklinde insana yakışmayacak söylemlerde bulunmuştur. Okul Müdürüne öğretmen ve veliler bu konudaki rahatsızlıklarını defalarca söylemelerine rağmen müdür konuyu sürekli geçiştirmeye çalışmıştır. Olay günü öğretmenimizi savunan veliye yönelik fiziksel saldırıda bulunan hizmetli eşine de hiçbir söz söylememiş ve olayı yatıştırmak yerine taraf tutmuştur.

'Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verildi'

Konuyla ilgili okuldan birkaç öğretmen daha önce Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi vermiştir ve soruşturma devam etmektedir. Öte yandan okul müdürüne iletişim semineri vermesi için görevlendirme yapılmıştır. Hatay Valisi'ne, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sesleniyoruz: Mezhepçi ve ayırımcı idarecilere yönelik yaptırımınız olacak mı?

12 yıldır aynı okulda görev yapan üyemiz Vildan Sultanoğlu’nu sahiplenen ve sağduyulu davranan velilere ve mahalle halkına teşekkür ediyoruz. Bir arada yaşama kültürüyle övündüğümüz Hatayımızda bu tür söz ve davranışları hiçbir kesimin kabul etmeyeceğini de biliyoruz. Okul Müdürü Ali Mazı’nın görevden alınmasını söz konusu hizmetlinin başka okula gönderilmesini talep ediyoruz."