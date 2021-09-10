Öğretmenlerden Erdoğan'a tepki: 'Aklımızla alay etmektir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağı duyurdu.

Eğitim-İş Sendikası atama haberine tepki gösterdi. "AKP iktidarının eğitim alanındaki kronik hale gelmiş sorunları çözmek bir yana dursun iyileştirmeye yönelik bir amacının dahi olmadığı, 15 bin ek atama kararıyla bir kez daha tescillenmiştir" denilen açıklamada, "15 bin öğretmen ataması 'mış' gibi yapmaktır" ifadesine yer verildi.

AKP iktidarına ve MEB’e seslenen sendika "Atanacak öğretmen sayısı, pandemi sürecinde seyreltilmiş sınıflar da dikkate alınarak pedagojik ve bilimsel veriler çerçevesinde, yeniden belirlenmelidir" dedi.

'Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 700 bini geçti'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Yüzbinlerce öğretmen adayı hakkı olan atama müjdesini beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen atanacağını açıklamış ve bunu bir müjde gibi sunmuştu. Ardından 'Hiç açık yok, tam aksine fazlalık var' diyen Erdoğan, 'çocukların daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını' duyurdu.

Bu söylemler ve açıklanan rakam açıkça aklımızla alay etmektir. Sayıştay raporunda 138 bini aşkın öğretmene ihtiyaç var denirken, MEB bile kendi açıkladığı istatistiklerde öğretmen açığındaki büyüklüğü inkar edemezken, ataması yapılmayan öğretmen sayısı 700 bini geçmişken, 80 binin üzerinde eğitim emekçisi ücretli öğretmen denen güvencesizlik altında sömürülürken sadece 15 bin öğretmenin atanacak olmasını 'müjde' olarak değerlendirmek mümkün değildir.

'Pandemide 20 binin üzerinde öğretmen emekli oldu'

2019 yılı Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk katıldığı bir TV programında 'Atama bekleyen öğretmen sayısı 700 bin civarı bizim ihtiyacımız 80 bin civarında ücretli öğretmen ile işlediğimiz dersler var. Atama bekleyen mezun sayısı artıyor. Her yıl 40 bin mezun var. Bu sene yeni kontenjanlarda yüzde 10 düşürmekle ilgili YÖK ile mutabakat sağladık' açıklamalarında bulunmuştur. 2002 yılında 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısı 2021 yılında 700 bini aşmıştır.

Pandemi sürecinde 20 binin üzerinde öğretmenin emekli olduğunu, ataması yapılan öğretmenlerin en erken Ocak ayında göreve başlayacağını da dikkate aldığımızda, bu atama büyük bir plansızlığı ve eğitime verilen değeri ortaya koymaktadır. 15 bin öğretmen atamak, ‘mış gibi’ yapmaktır, siyasi iktidarın seçimlere yönelik bir yatırımıdır, umut tacirliğinden öte değildir.

AKP iktidarı bu atama oranıyla, atama bekleyen yüz binleri yine umutsuzluğa mahkum etmiştir. Dünyada Başöğretmen sıfatlı tek liderin kurduğu ülkemiz, ne yazık ki öğrencilerine kavuşacağı günü iple çekerken işsiz ya da farklı işler yapan öğretmenlerle dolmuştur. Atatürk'ün dünyanın en önemli mesleği dediği öğretmenlik ve gelecek nesilleri emanet ettiği öğretmenlere, böylesi bir haksızlık yaşatılmamalıdır.

'En büyük itibar eğitime öğrencilerin eşit, parasız olarak ulaşmasıdır'

Devlet okullarında eğitim giderlerinin yükü Anayasa'ya aykırı biçimde velilerin sırtına yıkılmışken, öğretmen açığı dağ gibi büyürken, eğitim giderek kalitesizleşip zengin ile yoksul arasındaki fırsat eşitliği iyice yok olurken ve hatta pandemi, eğitim sistemini komple değiştirirken bile Hazine'den kendine ayrılan bütçeye itiraz etmeyen, bütçe konusunda Diyanet kadar bile talepkar olmayan Milli Eğitim Bakanlığı, bir kez daha öğretmenlere ve öğretmen adaylarına sırtını çevirmiştir.

Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: Öğretmenleri mesleklerinden alıkoyarak, Türkiye'nin eğitiminden ve geleceğinden çalıyorsunuz! Ekonominin dipte olduğu zamanlarda bile 'itibardan tasarruf olmaz' lafını tekrar edenler, bilmeli ki tasarruf olmayacak tek şey eğitimdir çünkü eğitim, geleceğin kendisidir. En büyük itibar ise bir ülkede öğrencilerin iyi bir eğitime eşit, parasız şekilde ulaşmaları ve onları eğiten öğretmenlerin gelecek kaygısıyla boğuşmadan kendilerini işlerine verebilmesidir."