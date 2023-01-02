Öğretmenlerden çağrı: Gerçek enflasyon oranında zam istiyoruz

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB SEN), bir açıklama yayınlayarak eğitim emekçileri için gerçek enflasyon oranıyla eşit maaş zammı talep ettiklerini belirtti.

Sendika açıklamasında "Hemen hemen her meslek grubunun insanca yaşam koşullarının altında yaşadığı maaşların alım gücünün insanca yaşam koşullarının altında kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Öyle ki öğretmen maaşlarını asgari ücrete eşitleyen bir siyasi iktidardan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemek mümkün değildir. Kamu çalışanlarının ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dâhil yüzde 85,6, oranında arttığı son bir yılda gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 176’ya ulaştı.

Gıdada yılın ilk sekiz aylık dönemindeki toplam artış ise 91,7’ye çıktı. Dar ve sabit gelirlilerin gıdaya erişimi her geçen ay daha da zorlaşıyor, açlık riski büyüyor.Kamuda çalışanların ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttığı son bir yıllık dönemde de gıda fiyatlarındaki artış ise bunun bir kat fazlasıyla yüzde 176 oldu."

Eğitim emekçilerinin OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından son sıralarda olduğuna vurgu yapan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıllar içinde eğitim çalışanlarının ve öğretmenlerin aldıkları maaşlar, rakamsal olarak artmış gibi görünse de enflasyon nedeniyle insanca yaşam seviyesinden daha da uzaklaşmıştır. Rakamsal olarak ta asgari ücrete indirgenmiş bir öğretmen maaşını da bu dönemde görmüş olduk.Satın alma gücü düşen öğretmenlerimizin yarısından fazlası ancak ek işler yaparak geçinebilir hale gelmiştir.

Kamu çalışanları, yaşanan ekonomik kriz sonucu oluşan ve yüzde 180’lere ulaşan enflasyon karşısında eriyen ücretleri ile açlık sınırında yaşamakta, ağır vergi yükü altında günden güne yoksullaşmaktadır."

Türkiye'de TÜİK verileri dikkate alındığında devletin topladığı gelir vergisinin en büyük oranının ücretli çalışanlardan kesilen vergilerden oluştuğuna dikkat çeken sendika, "Asgari ücret tutarının ülkemizde açlık sınırının altında kalması nedeniyle bu istisna tutarı kamu çalışanlarının beklentilerine cevap verememektedir." dedi.

Kamu çalışanlarının genel olarak Haziran, Temmuz aylarında yüzde 20’lik ve yüzde 27’lik vergi dilimlerine girmekte olduğuna ve böylece daha fazla vergi ödediğine dikkat çeken sendika, "Öğretmenler aynı ayda yapılan ikinci ödeme olan ek ders ücretlerinin neredeyse tamamı üzerinden gelir vergisi kesintisine maruz kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

TÖB SEN taleplerini şöyle sıraladı: