'Öğretmenler devlete güvenmiyor'

soL TV'de Perşembe günü yayına giren Avrupa'ya soL Bakış programında Anıl Acar'ın konuğu olan Tomris Cesuroğlu, açıklanan "telafi eğitimini" değerlendirdi. Cesuroğlu, çocuklarda Covid-19 bulaşıcılığıyla ilgili bulgulara ve toplumun ihtiyaçlarına bakıldığında okulların kapalı tutulmasının yanlış olduğunu savundu ve başka ülkelerde benimsenen uygulamaları hatırlattı.

'Eğitimin halı sahalardan da değersiz olduğunu görmüş olduk'

Cesuroğlu, Açıklanan son önlem paketi içinde yer alan eğitimle ilgili kararlar konusunda şöyle konuştu:

"Çok ilginç bir akşam geçirdik. Çocukların değersiz olduğunu, eğitime yeterli önemin, değerin verilmediğini biliyorduk ama halı sahalardan da değersiz olduğunu dün akşam görmüş olduk. Halı sahaların açılması konusu Cumhurbaşkanı'nın gündemine girebilirken, canlı yayında açıklayacağı bir değerdeyken, milyonlarca öğrencinin, ebeveynin ekran başında beklediği okullar, ilkokullar, ortaokullar, liseler için tek bir kelime dahi edilmedi."

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaların da bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Cesuroğlu kararlarda olumlu gelişmelerin de olduğunu belirtti ve şöyle dedi:

"Köy okullarının tam zamanlı olarak açılması gibi bazı iyi gelişmeler var. Bu en azından erken yaşta evlendirmeler, çocukların tarımda ve diğer alanlarda işçi olarak kullanılması gibi şeyleri önlemek için önemli. Tabii çok geç, çok ama çok geç."

İlkokul öğretmenlerinin yüzde 90'ının en az bir doz aşılanmışken ilkokulların beş gün açık olmaması için bir neden olmadığını söyleyen Cesuroğlu, dünyada bu konuda bir fikir birliği olduğunu vurguladı. Bir dizi uluslararası kurumun "okulları, özellikle ilk okulları ancak son çare olarak kapatabilirsiniz" görüşünde olduğunu söyleyen Cesuroğlu şöyle devam etti:

"Rakamlara bakarak kapatmıyorsunuz bunları, özellikle ilkokulları. Her yeri kapattınız, kapattınız, bir hastaneler ve ilkokullar kaldı kapatacağınız. Fabrikalar kapalı, restoranlar, AVM'ler, işyerleri bütün elzem olmayan sektörlerdeki yetişkinler ya evden çalışıyor ya da işe gitmiyorlar. Bir tek hastaneler ve okullar kaldığında ancak okullara özellikle ilkokullara sıra gelebilir. Bu konuda gayet net bir konsensus var ama bu Türkiye'de uygulanmadı, okullar ilk kapatılan ve son açılan yerler olmaya devam ediyor. Bütün dünyanın önerisinin tamamen tersini uyguluyoruz, üstelik dünyada özellikle ilkokulları korumak için çok ciddi bir çaba var.

Birincisi bu çocuklar hastalığı en az bulaştıran ve hastalıktan en az etkilenen grup. Yayılmadan sorumlu değiller. Okula gittiklerinde vaka sayıları artmıyor, okula gitmediklerinde de vaka sayıları azalmıyor, bunu gayet net biliyoruz şu anda. İkincisi uzaktan eğitim diye bir şey ilkokulda yok. İşe yaramıyor, bunun literatürü yok. Bu konuda dünyaya baktığınızda uzaktan eğitimin ilkokul düzeyinde verilmesiyle ilgili bir kavramsal çerçeve de yok, bir literatür de yok. Türkiye bunu denedi ve gerçekten son derece başarısız bir şekilde olmadığını da görmüş oldu ne yazık ki. Ne yaptı veliler? Maddi durumu uygun olanlar evine özel öğretmen aldılar. Bu o kadar yaygın bir uygulama oldu ki Türkiye'de. Ya da sitelerde yaşayan ailelerin çocukları oradaki basketbol potasında ya da bahçede oynayarak sosyalleşebildiler. Toplumun geriye kalan yüzde 99'u ne yaptı? Küçük küçük apartman dairelerinde, park bahçe yok. Uzaktan eğitim denilen şey gerçekten anlaşılması, uygulanması özellikle ilkokul düzeyinde çok zor bir şey, mümkün değil.

İlkokul anneleri bana sıklıkla yazıyorlardı. Şunu diyorlardı, biz konuyu gidiyoruz internetten öğreniyoruz. Youtube'dan öğreniyorum, EBA'dan öğreniyorum ondan sonra çocuğuma anlatıyorum. Bunu yapabilmeniz için sizin en azından bir lise mezunu olmanız gerekir, böyle bir işlemi yapabilmeniz için. Türkiye'deki annelerin yüzde 90'ı lise mezunu da değil. Bunu yapamayacak ki? Çok ciddi, olmayacak bir şeyi yapabilme çabası. Hâlâ mı bu kadar değersiz bu çocuklar, bu eğitim, bu eğititmciler. Gerçekten akıl alır gibi değil."

Öğretmenler 'bana değer vermeyen devlet beni ateşe atar mı? Atar!' diyor

Tomris Cesuroğlu, bazı Avrupa ülkelerindeki uygulamalardan örnekler de verdiği konuşmasında, özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çocukların temsil edilmediğini, her toplum kesiminin sesini duyurabildiği, devlet yönetimine seslenebildiğini ama çocukların çıkarlarını koruyacak, temsil edecek bir haklarının olmadığını belirtti. Cesuroğlu'nun, öğretmenlerle ilgili yaptığı bir yorumsa şöyleydi:

"Öğretmenlik mesleği daha doğrusu eğitim tamamen değersizleştirildi, eğitimci de değersizleştirildi. İşin kötüsü eğitimci de kendi değersizleşmesine ne yazık ki inanmışa benziyor. Bunu anlayabiliyorum da. O kadar uzun yıllardır sürdürülen, hükümetler üstü bir politika ki bu. Okullar, okul değil. Okullar at yetiştirme çiftliği gibi. Öğrencileri sınavlara hazırlayan yarış atı çiftlikleri gibi bir yere döndü.

Bütün bunlardaki eksiklikler nedeniyle ben öğretmenlerin bu konuda yeterince sesini çıkarmadığını düşünüyorum. Okul kapanmalarına itiraz etme noktasında. Bir de tabii devlete karşı bir güvensizlik sözkonusu. Yani şunu diyorlar: Bu devlett bizi ateşe atar mı? Atar mı atar. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın, bir güvensizlik var. Bize değer vermeyen devlet bizi ateşe atıyor olabilir mi? Olabilir."

Anıl Acar'ın sunduğu, Tomris Cesuroğlu'nun konuk olduğu Avrupa'da soL Bakış programının tamamın soL TV youtube kanalından izlenebiliyor: