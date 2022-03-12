Öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 yaralı

Denizli’deki lisede okuyan öğrenci ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsü Eskişehir’de kamyona arkadan çarptı.

Sabah saatlerinde İnönü-Kütahya karayolunda meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan 10 lise öğrencisi, 4 öğretmen ve araç sürücü hafif, servis aracının yedek sürücüsü V.I. ağır yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan minibüsteki yolcuların, Erasmus kapsamında Denizli Merkezefendi ilçesine bağlı Lütfi EGE Anadolu Lisesi ve Pamukkale ilçesi BİLSEM Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenleri olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)