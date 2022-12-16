Öğretmen 10 yaşındaki 2 kız çocuğuna istismardan tutuklandı

Esenyurt bir ilkokulda görevli öğretmen O.E., iddiaya göre bir süredir 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki kız öğrenciler T.D.T. ve İ.D’ye cinsel istismarda bulunuyordu.

DHA'nın haberine göre diğer öğrencilerin, arkadaşlarının yaşananları öğretmenlerine anlatmasıyla, durum ailelere aktarıldı.

Ailelerin şikayetçi olmasıyla şüpheli öğretmen O.E. gözaltına alındı. O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli öğretmen, savcılık ifadesinin ardından, ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.