Öğrencinin hali: 1 bardak çorba için dev kuyruk

Ekonomik sorunları en sert hisseden kesimlerden biri de öğrenciler. Bunun son örneği İzmir'de çekilen bir fotoğrafa yansıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde yaptığı çorba dağıtımında ortaya çıkan kuyruk, öğrencilerin yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdi. Konuyla ilgili soL'a bilgi veren bir öğretim üyesi "Eskiden de böyle dağıtımlar olurdu okulda ama açıkçası öğrencilerden bu kadar ilgi görmezdi. Şimdi yüzlerce öğrenci bu soğukta sıra bekliyor sadece bir bardak çorba için" dedi.