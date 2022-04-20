Öğrencilerin önüne boş koli koydular, gıda yardımı istediler

Ankara Saime Kadın KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda Ramazan dolayısıyla ilginç bir “yardım çalışması” başlatıldı.

Çok zor koşullarda, oldukça güç şekilde geçinmeye ve okumaya çalışan öğrenciler, Ramazan dolayısıyla yemekhane önüne boş koliler konulduğunu gördü.

Söz konusu kolilerde yardım toplanacağını öğrenen öğrenciler, kendilerine destek yapılacağını düşünse de işin aslı farklı çıktı.

Kolilerin üzerine asılan bir yazıyla öğrencilerden yardım istenirken, “ihtiyaç sahibi ailelere” destek verileceği öne sürüldü.

Hem yardımların kime gideceğinin belirsiz olduğunu hem de zaten kendilerinin ihtiyaç sahibi olduğunu dile getiren öğrenciler, söz konusu faaliyetin kendileri için zorlayıcı olduğuna işaret etti.