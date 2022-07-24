Öğrencilerin barınma sorunu sürüyor: İstanbul'da yurt fiyatları 22 bin liradan başlıyor

İstanbul'da okumak isteyen öğrenciler için özel yurtların yeni fiyatları belirlendi.

İstanbul'da yer alan özel yurtların yıllık fiyatları 22 bin TL’den başlayarak, 172 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Cumhuriyet'ten Didem Ernez'in haberine göre; yurt işletmecileri yükselen enflasyon, enerji ve personel maliyetlerini işaret ederek bu ücretlerin yeterli olmadığını ve hatta enflasyondan korunmak adına bazı kalemlerde de kısıtlamaya gidebileceklerini söylüyor.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun sağladığı yurt imkanı sınırlı sayıda olduğu için devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler özel yurtları tercih etmek zorunda kalıyor.

İstanbul'da bazı ilçelerdeki özel yurt fiyatları ise şöyle:

Kadıköy

Kadıköy'de özel yurtların yıllık ücretleri 28 bin TL’den başlayıp 79 bin TL’ye çıkıyor.

4 kişilik bir odada kalmanın aylık ücreti ise bu yıl 36 bin TL ila 48 bin TL aralığında değişiyor.

Üsküdar

Üsküdar'da da durum farklı değil. İstanbul'un en merkezi ilçelerinden Üsküdar'da özel yurtların yıllık ücretleri 35 bin TL'den başlayıp, 77 bin TL'ye kadar yükseliyor.

4 kişilik bir odada kalmanın yıllık ücreti ise bu yıl 51 bin TL ila 40 bin TL aralığında değişiyor.

Beşiktaş

Öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçelerden Beşiktaş'ta özel yurtların yıllık ücretleri 49 bin TL'den başlayıp 172 bin 900 TL gibi yüksek bir rakama kadar ulaşıyor.

4 kişilik bir odada kalmanın yıllık ücreti ise bu yıl 69 bin TL ila 49 bin TL aralığında değişiyor.

Fatih

Kentteki en kalabalık ilçelerden Fatih'te de durum diğerlerinden farksız. Fatih'te yer alan görüştüğümüz özel öğrenci yurtlarının yıllık ücretleri 22 bin TL'den başlıyor. Bu rakam, 75 bin TL gibi bir rakama kadar çıkıyor.

Fatih'te 4 kişilik bir odada kalmanın yıllık maliyeti ise 25 bin TL'den başlayıp 56 bin TL'ye kadar yükseliyor.