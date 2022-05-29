Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri velileriyle birlikte Gaziantep'e geziye gitti. Gezi dönüşü Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Osmaniye gişelerine 10 kilometre kala servis minibüsü önünde seyreden otomobile çarpmamak için direksiyonu sağ şeride kırdı. Sağ şeritte ilerleyen tıra yandan çarpan servis minibüsü yan yattı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüs kullanılamaz hale gelirken meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)