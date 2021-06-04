Öğrencileri 'hedefi olmayanlar' diye ayırdılar: 'LGS'ye girmelerini engelleyin' mesajı

Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Hamza Aygün okul müdürlerine "hedefi olmayan öğrencilerin LGS’ye girmesini engelleyin" diye mesajı gönderdi.

Aygün gönderdiği mesajda, "Kıymetli ortaokul müdürlerimiz biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta sonunda LGS sınavı var. Daha önce de paylaştığımız gibi bu sınavda herhangi bir hedefi olmayan ya da ders durumu istenmeyen durumda olan öğrencilerimizin velileri ile istişare edilerek sınava katılmamaları yönünde yönlendirme çalışmalarımızı ivedilikle takip edelim, çünkü sene boyu verilen emekler hedefsiz öğrencilerimizin sınava katılımı ile ortalamalarınız oldukça aşağılara düşmektedir. Bundan dolayı 8. sınıf öğrenci sayımız ve bu konu ile ilgili görüş yapılan öğrenci veli görüşmelerinin her okul müdürümüz tarafından hassasiyet ile üzerinde durulması ve bir liste halinde tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim" diye yazdı.

Konuya ilgili açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Bu nasıl bir eğitim anlayışıdır! Çocuklarımız hedefi olan ve olmayanlar diye ayrıştırılmış. Sonra da 'hedefi olmayan' öğrenciler kategorisine koyduklarının eğitim haklarını ellerinden alarak, gözden çıkarmışlar" dedi.

Uygulamanın suç olduğunu hatırlatan Kaya, "Hiç kimse çocuklarımızı değersizleştiremez! 'Hedefi olmayan', 'hedefi olan'; 'başarılı', 'başarısız'; 'nitelikli', 'niteliksiz' kategorilerine koyarak geleceklerini karartamaz. Böyle bir ayrım yapmaya ne hakkınız, ne de haddiniz var" şeklinde konuştu.



Kaya, "Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk çocuklarımızın kategorize edilerek eğitim sisteminin dışına itilmesine sessiz mi kalacaksınız? Hedefi olmayanlar yöneticiler, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmaya devam mı edecek?" diye sordu.