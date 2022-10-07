Öğrencilere arı saldırısı: Eğitime ara verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Ortaokulunun bahçesine çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçtaki yaban arısı yuvasına sopayla vurdu.
Çevreye dağılan arılar, 15 öğrenciyi soktu. Öğretmenlerin durumu bildirmesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocukları İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Eğitime ara verildi
Eğitime bugün için ara verilen okuldaki öğrenciler, evlerine gönderildi.
Okulda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ilaçlama çalışması başlatıldığı, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.