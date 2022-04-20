Öğrencilerden yurt yönetimine tepki: Her şeyimize karışırken bu olayın üstünü örtemezsiniz

Geçtiğimiz Pazartesi gecesi 23.30 civarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunan Yunus Emre KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz olayının sonrasında öğrenciler yurt önünde üniversite ve yurt yönetimine tepki gösterdiler.

Anadolu Üniversitesi Dayanışma Ağı ve Eskişehir Gençlik Kadın Dayanışma Komitesi'nin bu akşam yaptığı açıklamada "Bugün tüm devlet yurtlarında barınan öğrencilerin özel hayatlarından nasıl giyineceğine, yurda hangi saatte girip hangi saatte çıkacağına kadar her şey kontrol edilirken bu güvenlik ihmalinin nasıl yaşandığını açıklamak zorundasınız." denildi.

Açıklama şu şekilde:

"Pazartesi gece saat 11'de kimliği belirsiz ve öğrenci olmayan bir kişi yurdumuza girerek bir arkadaşımıza sözlü tacizde bulunulmuştur.

Ailelerimizin dahi içeri alınmadığı kampüsümüze, yabancı ve tehdit oluşturabilecek birinin nasıl girdiğini okul yönetimi halen açıklamadı.

Okul girişlerinin yanı sıra yurtta yaşamayan arkadaşlarımızın bile içeri alınmadığı yurdumuza gece o saatte tehdit oluşturması muhtemel bir kişinin nasıl girdiği, bu güvenlik ihmalinin nasıl yaşandığı da ayrı bir muâmma olarak duruyor.

Tüm bu yaşananlardan sonra, yurt idaresi açıkça yalan söyleyerek bizlere bu kişinin yemekhane bölümünden girdiğini belirtti. Ancak bu kişinin ana giriş kapısından girdiği ve arkadaşımızı takip ederken şans eseri bir güvenliğe denk gelmesiyle yakalandığı anlaşıldı. Olayın daha kötü bir senaryoya dönüşmesi ise bu şekilde kıl payı engellenmiş oldu.

Olay sonrası Yurt idaresi ve İl KYK müdürü, gece yarısı öğrencileri konferans salonuna toplayıp olayın büyütülmemesi için telkinde bulundu. Yurdumuzda yaşanan bu durum, yıllardır Türkiye'de yaşanmakta olan sözlü veya fiziksel tacizler ile bu ülkenin üstü örtülemeyecek kadar artmış gericiliğinin sonuçlarındandır.

Bizler bu yaşananlar karşısında sessiz kalmayacağımızı, tam aksine, bu durumu saklamaya çalışan, üstünü örtmeye çalışan ve aklamaya çalışan zihniyetin karşısında olduğumuzu her zaman daha yüksek sesle haykıracağız, bu KARANLIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ.

Bugün tüm devlet yurtlarında barınan öğrencilerin özel hayatlarından nasıl giyineceğine, yurda hangi saatte girip hangi saatte çıkacağına kadar herşey kontrol edilirken bu güvenlik ihmalinin nasıl yaşandığını açıklamak zorundasınız.

Okul yönetiminin işine geldiğinde bütün güvenlik önlemlerini sonuna kadar alabildiğini biliyoruz.

En temel haklarımız için ses çıkarmaya çalıştığımız da nasıl bastırıldığımızı biliyoruz.

Hakkımız olanı talep etmek için bir araya geldiğimizde güvenliklerin ordu gibi karşımıza dikildiğini ve kampüsümüzün içine polislerin sokulduğunu biliyoruz.

Yurdumuzda yaşanan bu duruma karşı yönetimin takındığı bu tavrı KABUL ETMİYORUZ. Güvenliklerin sadece işlerine geldiğinde önlem almalarını ve haklı taleplerimizi dile getirdiğimizde karşımıza ordu gibi çıkmalarını KABUL ETMİYORUZ.

Okul yönetiminin en ufak konuda kendi reklamını her yerden yapmaya çalışırken bu konuya sessiz kalmasını KABUL ETMİYORUZ.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz; okulumuzda ve ülkemizde yaşanan her türlü sözlü veya fiziksel tacizin daima karşısında dayanışma ile duracağız.

BU KARANLIĞI YIRTIP ATACAĞIZ.

Yaşasın öğrenci dayanışması!

Yaşasın kadın dayanışması!"

Namaz için girmiş!

Gözaltına alınan Abdülmecit B. (42), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen Abdülmecit B., gazetecilerin sorusu üzerine kız yurduna yanlışlıkla girdiğini öne sürerek, “Ben yurda bilerek girmedim. Namaz kılmak için oraya girdim. Kimseye herhangi bir ahlaksız teklifte de bulunmadım. Ben oraya sıkıştığım için girdim” dedi.