Öğrenciler sınav sorusu nedeniyle uzaklaştırılan doçent için rektörlüğe yürüdü

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Genel Esaslar dersinin final sınavında öğrencilere sorduğu soru gerekçe gösterilerek üniversite yönetimi tarafından okuldan uzaklaştırılan Doç. Dr. Bülent Yücel için bugün eylem yapıldı.

Sorulan final sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikasını ele alan, daha sonra HDP’ye yönelik baskılar bağlamında sorulan Rusya-Ukrayna Savaşı konusunun, “devletin kurucu unsurları" bakımından değerlendirilmesi istenmişti. Sınavın ardından dersine son verilen Yücel okuldan 3 ay süreyle uzaklaştırılmıştı.

'Akademik baskılara son verilsin'

Fakülte öğrencileri, bugün saat 14.30’da fakülte bahçesinde toplanarak kararı protesto etti. Protestoya tüm fakültelerden de öğrenciler katıldı.

Hukuk Fakültesi'nde basın açıklaması yaptıktan sonra Rektörlük binası önüne yürüyen öğrenciler, dilekçe vererek kararı protesto etti.

Fakülte öğrencileri, yapılan açıklamada şunları söyledi:



“Cuma günü hepimizi üzen bir haber aldık. 15 yılı aşkın süredir Anayasa hukukunun tüm gerekliliklerini bize en doğru şekilde öğreten, güncel olaylarla ilgili örneklendirmeler yapıp farkındalık seviyesi yüksek, aydın bir nesil yaratma amacını güden Bülent Hocamızın görevden uzaklaştırıldığını ve bu sene yapılan Anayasa sınavının iptal oluşunu üzülerek öğrendik.

Bu sınav iptaliyle birlikte yüzlerce arkadaşımız mağdur edildi. Bülent Hocamıza karşı yapılan 3 ay uzaklaştırma kararının bize gerekçesinin dahi söylenmemesi de okul yönetiminin bizi muhatap almadığının bir göstergesidir. Bu durum bize okulun asli üyelerinin yani biz öğrencilerin yönetimde hiçbir şekilde söz sahibi olmadığımızı, verilen kararlarda fikrimizin alınmadığını tekrar hatırlatmış oldu.

Biz hukuk fakültesi öğrencileri olarak bu adaletsizliğin ve anti-demokratik yönetim tarzının tamamen karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz. Fakültemize yapılan bu akademik baskıların artık son bulmasını istiyoruz.”