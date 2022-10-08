Öğrenci yurdu önündeki tacizci gözaltına alındı

İzmir Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu önünde mastürbasyon yapan S.A. adlı tacizci gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İzmir Gazi Ayşe Hanım KYK yurdu önünde bina karşısına geçip mastürbasyon yapan S.A., yakalandı.

DHA'nın haberine göre, zanlının, cinsel taciz suçundan sabıkası olduğu ifade edildi.