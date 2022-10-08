İzmir Gazi Ayşe Hanım KYK yurdu önünde bina karşısına geçip mastürbasyon yapan S.A., yakalandı.
DHA'nın haberine göre, zanlının, cinsel taciz suçundan sabıkası olduğu ifade edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Öğrenci yurdu önündeki tacizci gözaltına alındı
İzmir Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu önünde mastürbasyon yapan S.A. adlı tacizci gözaltına alındı.
Haber Merkezi
İzmir Gazi Ayşe Hanım KYK yurdu önünde bina karşısına geçip mastürbasyon yapan S.A., yakalandı.
DHA'nın haberine göre, zanlının, cinsel taciz suçundan sabıkası olduğu ifade edildi.