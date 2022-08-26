Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu illerde konutların metrekare fiyatı iki katına çıktı

Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim yılına başlamasına kısa bir süre kalırken, öğrencilerin en yoğun olduğu illerdeki konutların metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış gösterdi. Konutların metrekare fiyatları İstanbul'da 97, İzmir'de 61, Eskişehir'de 42 ve Ankara'da 40 TL oldu.

Emlak platformu Hepsiemlak, üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirlerin fiyat değişimini inceledi. Hepsiemlak'ın değerlendirmeleri şöyle:

En yüksek metrekare fiyatı İstanbul'da

Kiralık konutlarda birinci sırada yer alan şehir 97 TL ile İstanbul oldu. İzmir 61 TL ve Eskişehir 42 TL ile sıranın devamında yer alırken, Ankara'da metrekare başına fiyat ise 40 TL'ye yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise metrekare birim fiyatları 2 kattan fazla artış gösterdi. Buna göre, geçen yıl kiralık evlerin m2 fiyatları İstanbul’da 40 TL, Eskişehir’de 14 TL, Ankara’da 15 TL idi. İstanbul'da metrekare fiyatı temmuzda 95, ağustosta 97 TL'ye çıktı. Eskişehir'de ise temmuzda 40, ağustosta 42 TL'ye yükseldi. Ankara'da da temmuz ayında 38 TL'ye çıkan konut metrekare fiyatı ağustosta 40 TL'ye çıktı. İzmir'de ise temmuzda 62 TL olarak hesaplanan metrekare fiyatı kayıt öncesi 61 TL'ye çekildi.