Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerini YÖK Başkanı yürütecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik hükümlerinin YÖK Başkanı tarafından yürütüleceği açıklandı.
Yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler hakkında yürütülecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esasları düzenleyen "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan karar şöyle:
"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan:
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
- MADDE 1- 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
- MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
- MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür."