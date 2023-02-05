Öğrenci almayan bölüme adrese teslim kadro

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde yalnızca dördüncü sınıflara ders verilmesine ve diğer sınıflara öğrenci alınmamasına rağmen bölüme öğretim üyesi alımı yapmayı sürdürüyor. Bölümde şu anda 6 profesör, 2 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 10 akademisyen görev yapıyor. Göreve 16 Ocak’ta atanan doktor öğretim üyesi E.Ç. kendine özel açılan ilanla bölüme girdi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Amasya Üniversitesi 14 Kasım’da akademik ilan yayımlayarak toplam 24 kişilik kadro açtı. Sadece dördüncü sınıf öğrencilerine ders verilen, YÖK Atlas’ta yer alan bilgilere göre ise biyoloji programı bulunan üniversiteler arasında yer almayan Amasya Üniversitesi, biyoloji bölümüne doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Her şey ayarlanmış

İlanda yer alan özel şartlarda ise, “Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olup doktorasını Biyoloji alanında yapmış olmak. Siyanobakterilerin moleküler taksonomisi, sekonder metabolit profilleme, biyolojik aktivite ve termofilik bakteri identifikasyonu konularında çalışma yapmış olmak. En az 10 (on) yıl akademik çalışma deneyimine sahip olmak” denildi. Bu şartları karşılayan kişi ise bölümde 2011 yılından beri araştırma görevlisi olarak görev yapan E.Ç. olduğu öğrenildi.

YÖK Akademik’te yer alan bilgilere göre, E.Ç.’nin doktora tezinin başlığı, “Farklı ekolojik ortamlardan izole edilen siyanobakterilerin sekonder metabolitlerinin tanımlanması” olarak görülüyor. Bildirileri arasında ise, “Endemik Linaria corifolia Desf. (Scrophulariaceae) Bitki Ekstrelerinin Eldesi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları” başlıklı bir çalışma yer alıyor. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin internet sitesinde 16 Ocak’ta Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanan E.Ç. için bir tebrik mesajı paylaşıldı.

Aynı soyisme özel kadro

14 Kasım’da açılan akademik ilanda, Kimya bölümü içinde iki doktor öğretim üyesi alınacağı belirtildi. İlanlardan birinde, “Kimya Bölümü Lisans mezunu olup, doktorasını Kimya alanında yapmış olmak. Biyo nano konjugatlar, yapay kan, foto-çapraz bağlama, protein saflaştırma ve biyolojik aktivite konularında çalışma yapmış olmak. En az 10 (on) yıl akademik çalışma deneyimine sahip olmak” şartı arandı.

Bu şartları karşılayan kişinin ise yine Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde 2011 yılından beri araştırma görevlisi olarak çalışan ve biyoloji bölümüne özel ilanla alınan E.Ç. ile aynı soyadı olan U.Ç. olduğu öğrenildi.