Öğrenci affına dair yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin dünkü görüşmelerinde 34 maddesi kabul edilmişti. Komisyonun bugünkü çalışmasında teklif sahibi AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, bazı maddeler hakkında bilgi verdi.

Komisyon çalışmalarına, maddeler üzerindeki görüşmeler ile devam ediyor.