Oğluna cinsel istismarla suçladığı adamı sokak ortasında çırılçıplak soyup dövdü

Esenler Kemer Mahallesi’nde 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında, bir kadın 18 yaşındaki oğlu Y.C.K.’ye içki içirerek zorla cinsel istismarda yaşadığı iddiasıyla 58 yaşındaki Erdin B.’yi sokak ortasında yerde sürükledikten sonra, çırılçıplak soyarak dövdü.
DHA'nın haberine göre, mahalle sakinleri kadını sakinleştirmekte güçlük çekti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Erdin B.’yi hastaneye kaldırdı.
Y.C.K.’nin emniyette verdiği ifade üzerine gözaltına alınan Erdin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.