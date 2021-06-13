'Oğlum Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini değişmek istiyorum ama memurlar korkuyor'

CHP heyeti, Çankırı ziyaretinden sonra vatandaşların şikayetlerine ilişkin rapor hazırladı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığında 40 kişilik heyetin yaptığı inceleme sonrası rapor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu.

Raporda yer alan bir şikayete göre, bir baba, adı Tayyip Erdoğan olan oğlunun adını değiştirmek istediğini, memurların korkudan işlem yapamadığını söyledi.

Raporda yer alan şikayet şöyle:

"Oğluma, Recep Tayyip Erdoğan adını koymuştum. O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar ‘Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz diyorlar.' Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum."

Çankırı Valisi'nden açıklama

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaparak raporda yer alan şikayeti yalanladı.

Ayaz, "Bugün bazı basın/yayın organlarında yer alan, il nüfus müdürlüğümüze oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşımızın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiası tamamen gerçek dışı olup detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" dedi.