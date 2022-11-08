Odun-kömür ateş pahası

Kilis’te havaların soğumasıyla birlikte artan kömür, odun ve soba fiyatları el yakıyor.

Kilis Kent gazetesinden İbrahim Güneş'in haberine göre 5000 ile 6000 TL arasında değişen kömür fiyatları hâlihazırda vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ederken, kış öncesi kara kara düşündürüyor. Kış gelmeden kömürlerini daha önce peşin parayla almayı tercih eden birçok vatandaşın, fiyatların yükselmesi nedeniyle artık kömürü vadeli aldığı gözleniyor.

Kömür almanın bütçelerine çok ciddi bir yük bindirdiğini söyleyen Kilisli vatandaşlar, geçinmenin bir hayli zorlaştığından dert yanıyorlar.

Odunun ton fiyatı 3800 TL, soba ise 500 ile 2700 TL’den satılırken, vatandaşlar, “Kış ayına çok az bir süre kaldı. Bunun için kış ihtiyaçlarımızı karşılamaya başladık. Fakat odun, kömür ve soba fiyatları bu yıl bayağı bir pahalı. Ancak yine de mecburuz almaya” dediler.