ODTÜ’lüler ve Sıhhiye pazar esnafı ranta karşı belediye meclisinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski Başkanı Melih Gökçek döneminde (2017) başlatılan ve “rant yolu” olarak da adlandırılan “Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Projesi”, mevcut CHP’li Başkan Mansur Yavaş döneminde devam ettiriliyor.

ODTÜ öğrencilerinin ve mezunlarının yürüttüğü protestolar sonucunda yol çalışmasının ODTÜ arazinde kalan kısmı durduruldu. ODTÜ’lüler yol çalışmasının tamamen durdurulması amacıyla topladıkları bin 731 adet ıslak imzalı dilekçeyi belediyeye teslim etti. ODTÜ’lüler yol çalışmasının bugünkü Belediye Meclisi'nde de görüşülmesi talebiyle, belediye önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.“Rant için değil halk için belediye”, “Ranta talana geçit yok” dövizlerinin taşındığı açıklamada, “Kahrolsun asfaltlar yeryüzüne özgürlük” sloganı atıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre açıklamada konuşan ODTÜ öğrencisi Ekin Tutgun, söz konusu yol çalışmasının tamamlanması durumunda pek çok canlının yaşam alanının yok edileceğini ve ekolojik tahribata neden olacağını söyledi. Söz konusu yolun Gökçek’in olduğu belirtilen Park Joven rezidanslarına ve 'hasta garantili' şehir hastanelerine hizmet ettiğini belirten Tutgun, “Bu yol projesini kabul etmiyoruz. Rant Yolu Projesi'nin ihale iptali için Ankara’nın dört bir yanından topladığımız bin 731 dilekçe ile haklı talebimizi yineliyoruz ve bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mansur Yavaş’a sesleniyoruz: Rant yolu projesi iptal edilsin” dedi.

Açıklamada ODTÜ mezunu ve iklim uzmanı Önder Algedik de Park Joven kulelerinin Gökçek’e ait olması, belediye açıklamaları, Bilkent Şehir Hastanesi ve “müşteri garantili” Niğde otoyolunun söz konusu yolun bir rant projesi olduğunu gösterdiğini belirtti. Yönetimin kanuna aykırı işler yaptığını belirten Algedik, “Biz hem Ankara’yı hem ODTÜ ormanını, hem de iklimi savunacağız. Bu çerçevede belediyeyi de görev yapmaya çağırıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından ıslak imzalı dilekçeler ABB’ye teslim edildi. Dilekçelerin teslim edilmesinin ardından 16 metrelik “Mansur Yavaş elini ODTÜ Ormanı'ndan çek. Rant yolu projesi iptal edilsin” pankartı açıldı ve “Mansur elini ODTÜ'den çek” sloganı atıldı.

ODTÜ'den Sıhhiye'ye dayanışma

“Sağlıkçılar Anıt Parkı” yapılması amacıyla yıkılması öngörülen Sıhhiye Sosyete Pazarı'nın yıkılmasına karşı imza toplayan esnaf ve ODTÜ'lüler bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

Pazar esnaflarından Dönüş Gürbüz, Sıhhiye pazarının Ankara’nın hafızası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yarım asırlık bir pazardan bahsediyoruz. Bu abilerimiz ablalarımız buradan kazandıkları para ile ODTÜ’ye çok öğrenci yolladı. Burası Pazar yeri olarak gözüküyor. Pazar yerini meclise getirmeden ticarethane veya başka bir şeye çeviremezsiniz. Biz bunu biliyoruz, belediye yönetimi bunu bilmiyor mu? Bizim buradaki tek kavgamız ekmek kavgamız. Perşembe günü bir anonsla “Bu hafta son pazarınız” dendi. Bunun bir mevzuatı var” dedi.

Pazar esnaflarından Gamze Gençyılmaz, pazar esnafının zaten zorlandığını belirterek, “Bizler direnmekten son derece yıkılmış insanlarız. Ekonomiye direniyoruz, mazota direniyoruz, evde çocuğunuza eşimize direniyoruz. Artık biz 'Direnmekten yorulduk bari ekmeğimize dokunmayın, kalan ömrümüze bu şekilde idare edelim' diyoruz. CHP kazansın diye hepimiz canla başla çalıştık ama şu anda mağdur edilmek hepimizi çok üzüyor” dedi.

ABB geri çekildi

Yapılan konuşmaların ardından esnaf da imzalarını vermek ve söz konusu durumu görüşmek üzere Belediye sekreterliğine geçti. Görüşmelerin ardından esnaflar adına açıklama yapan Gürbüz, ABB’nin pazardan kesin olarak geri çekildiğini ve Çankaya Belediyesi ile görüşmelere devam edeceklerini duyurdu. Sıhhiye esnafı kazanımlarını alkışlarla kutladı.