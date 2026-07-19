ODTÜ'lüler rektöre sırtını döndü, ıslıklarla protesto etti: 'AKP'nin memuruna karşı, geleceğine sahip çıkmak için...'
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 20.07.2026 , 01:59 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 , 02:01
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bu yılki mezuniyetinde de öğrenciler iktidara sessiz kalmadı.
Devrim Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde sandalyelerini kaldıran öğrenciler, atanmış rektör Ahmet Yozgatlıgil'i sırtlarını dönerek protesto etti.
Yozgatlıgil, tribünlerde mezuniyeti takip eden öğrenciler ve aileler tarafından da yuhalandı.
'AKP'nin memuruna karşı, geleceğine sahip çıkmak için...'
Türkiye Komünist Gençliği ODTÜ, protestonun ardından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"ODTÜ, AKP'nin memuruna karşı bütün kuvvetiyle, geleceğine ve iradesine sahip çıkmak için haykırıyor. Ülkemizi yıkıma sürükleyenler ve buna ortaklık edenler… Başlarını yerden kaldırdıkları her an karşılarına dikilen bu toprakların onurlu komünistlerini görecekler."
'Yankee go home!'
Son yıllarda rektörlük eliyle getirilmeye çalışılan yasaklama girişimlerine ve baskılara rağmen ODTÜ öğrencileri, bu yıl da genç işsizliğinden NATO'ya kadar birçok başlığı ele alan pankartlarıyla mezuniyete katıldı.
Türkiye'nin NATO’nun kanlı savaş projelerinin parçası olmasına göz yummayacağını, ODTÜ'nün buna alet edilmesine izin vermeyeceğini ilan TKG, "Biz ODTÜ’de üç kelime İngilizce öğrendik: YANKEE GO HOME!" pankartıyla törende yerini aldı.
Devrim Stadyumu'ndaysa Türkiye Komünist Partisi adına '"Bağımsızlığın ateşi emperyalistleri yakacak!" yazılı pankart yer aldı.
"Ölü Deniz" gösterisi gerekçe gösterilerek tutuklanan ODTÜ Psikoloji bölümü mezunu komedyen Deniz Göktaş için de psikoloji mezunları tarafından "Dışarıda tutsak değil içeride özgür olan bölüm arkadaşımız Deniz'e selam: Neşemizi çalamayacaklar!" pankartı açıldı.
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