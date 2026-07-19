ODTÜ'lüler rektöre sırtını döndü, ıslıklarla protesto etti: 'AKP'nin memuruna karşı, geleceğine sahip çıkmak için...'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bu yılki mezuniyetinde de öğrenciler iktidara sessiz kalmadı.

Devrim Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde sandalyelerini kaldıran öğrenciler, atanmış rektör Ahmet Yozgatlıgil'i sırtlarını dönerek protesto etti.

Yozgatlıgil, tribünlerde mezuniyeti takip eden öğrenciler ve aileler tarafından da yuhalandı.

🔴ODTÜ'lüler rektöre sırtını döndü, ıslıklarla protesto etti



📢Türkiye Komünist Gençliği: ODTÜ, AKP'nin memuruna karşı bütün kuvvetiyle, geleceğine ve iradesine sahip çıkmak için haykırıyor!https://t.co/97LDxKs38Z pic.twitter.com/yiUrEG6KM7 — soL Haber (@soLHaberSusmaz) July 19, 2026

'AKP'nin memuruna karşı, geleceğine sahip çıkmak için...'

Türkiye Komünist Gençliği ODTÜ, protestonun ardından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ODTÜ, AKP'nin memuruna karşı bütün kuvvetiyle, geleceğine ve iradesine sahip çıkmak için haykırıyor. Ülkemizi yıkıma sürükleyenler ve buna ortaklık edenler… Başlarını yerden kaldırdıkları her an karşılarına dikilen bu toprakların onurlu komünistlerini görecekler."

Ülkemizi yıkıma sürükleyenler ve buna ortaklık edenler… Başlarını yerden kaldırdıkları her an karşılarına dikilen bu toprakların onurlu komünistlerini görecekler.



Bağımsızlığın ateşi emperyalistleri yakacak! pic.twitter.com/9zPMvGUKxk — TKG ODTÜ (@tkgodtu) July 19, 2026

'Yankee go home!'

Son yıllarda rektörlük eliyle getirilmeye çalışılan yasaklama girişimlerine ve baskılara rağmen ODTÜ öğrencileri, bu yıl da genç işsizliğinden NATO'ya kadar birçok başlığı ele alan pankartlarıyla mezuniyete katıldı.

Türkiye'nin NATO’nun kanlı savaş projelerinin parçası olmasına göz yummayacağını, ODTÜ'nün buna alet edilmesine izin vermeyeceğini ilan TKG, "Biz ODTÜ’de üç kelime İngilizce öğrendik: YANKEE GO HOME!" pankartıyla törende yerini aldı.

Devrim Stadyumu'ndaysa Türkiye Komünist Partisi adına '"Bağımsızlığın ateşi emperyalistleri yakacak!" yazılı pankart yer aldı.

ODTÜ Mezuniyet Töreni başladı!



ODTÜ’lü komünistler antiemperyalist geleneği sürdürüyor.



Ne memleketimizin NATO’nun kanlı savaş projelerinin parçası olmasına göz yumacağız ne de okulumuzun bu oyunların bir ayağı olarak kullanılmasına.



Bütün bu emperyalist saldırıya karşı;… pic.twitter.com/Wy1TUmIK6r — TKG ODTÜ (@tkgodtu) July 19, 2026

"Ölü Deniz" gösterisi gerekçe gösterilerek tutuklanan ODTÜ Psikoloji bölümü mezunu komedyen Deniz Göktaş için de psikoloji mezunları tarafından "Dışarıda tutsak değil içeride özgür olan bölüm arkadaşımız Deniz'e selam: Neşemizi çalamayacaklar!" pankartı açıldı.

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