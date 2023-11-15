ODTÜ'de Sosyalist Düşünce Topluluğu'ndan panel: 'Cumhuriyet'in 100. yılında devrimi aramak'

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) faaliyet gösteren Sosyalist Düşünce Topluluğu, yirminci yaşı onuruna bir panel düzenleyecek.
16-17 Kasım tarihinde düzenlenecek panel, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Devrimi Aramak" başlığını taşıyor.
Panele; Aydemir Güler, Cangül Örnek, E. Attila Aytekin, Ezgi Kaya Hayatsever, Fatih Yaşlı, Gökhan Atılgan, Hüseyin Özel, Mesut Odman, Mustafa Türkeş, Neslişah L. Başaran Lotz, Oğuz Oyan, Pınar Bedirhanoğlu, Serdal Bahçe konuşmacı olarak katkı koyacaklar.
Etkinliğin programı şöyle: