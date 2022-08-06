ODTÜ'de rektörlüğe karşı mezuniyet töreni: İktidar karşıtı pankartlara el konuluyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bugün saat 17.00'de rektörlüğün kararına rağmen mezuniyet töreni düzenlenecek.

ODTÜ Rektörlüğü, geleneksel olarak Devrim Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet törenini 'farklı grupların kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevirebileceği' iddiasıyla iptal etmişti.

Rektörlüğün kararının ardında ODTÜ'de tepkiler yükseldi. Öğrenciler, mezunlar, akademisyenler ve bölümler rektörlüğün kararına tepki göstererek, törenin Devrim'de düzenleneceğini dile getirdiler.

Ayrıca tüm bölümler mezuniyetin Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesi için açıklama yayımladı.

Hazırlıklar sürüyor

Bugün saat 17.00'de başlayacak mezuniyet töreni öncesi Devrim Stadyumu'nda hazırlıklar devam ediyor. Stadyumda kalabalığın artmaya başladığı belirtiliyor.

ODTÜ Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de Devrim'e "Boyun Eğme" pankartı astı.

Devrim’de mezuniyet bugün!



Boyun Eğme bayrağı mezunlarımızı karşılıyor. #ODTÜ pic.twitter.com/zZd2ibkn4U — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) August 6, 2022

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden ODTÜ yolu projesi çalışmalarına tepki gösteren öğrenciler "Mansur Yavaş elini ODTÜ ormanından çek" pankartı astı.

Polis denetimi

Kampüs girişlerinde çok sayıda polis ekibinin bulunduğu bildirildi.

Polislerin girişlerde kimlik kontrolü yaptığı, her aracın aradığı ve pankartları kontrol ettiği belirtildi.

AKP'yi hedef alan pankartlara el konuldu

Yabancı dilde olan pankartların tercümesinin talep edildiği, bazı pankartlara ise el konulduğu aktarıldı.

Erdoğan hükümetini veya AKP iktidarını eleştiren pankartlar kampüse sokulmazken, tüm pankartların fotoğraflarının çekildiği kaydedildi.

Sadece 'birinci dereceden yakınlar'

Güvenlik güçleri, üniversite girişince sadece mezun öğrencilerin birinci derece aile yakınlarının giriş yapmasına izin veriyor. Diğer kişilerin kampüse girişi engelleniyor.