ODTÜ'de rektörlüğe karşı mezuniyet töreni: İktidar karşıtı pankartlara el konuluyor

ODTÜ Rektörlüğü'nün 'Devrim Stadyumu'nda mezuniyet töreni düzenlenmeyecek' kararına rağmen öğrenciler, akademisyenler ve bölümler bu akşam yapılacak törene hazırlanıyor.

SOL - ANKARA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bugün saat 17.00'de rektörlüğün kararına rağmen mezuniyet töreni düzenlenecek. 

ODTÜ Rektörlüğü, geleneksel olarak Devrim Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet törenini 'farklı grupların kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevirebileceği' iddiasıyla iptal etmişti. 

Rektörlüğün kararının ardında ODTÜ'de tepkiler yükseldi. Öğrenciler, mezunlar, akademisyenler ve bölümler rektörlüğün kararına tepki göstererek, törenin Devrim'de düzenleneceğini dile getirdiler.

Ayrıca tüm bölümler mezuniyetin Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesi için açıklama yayımladı. 

Hazırlıklar sürüyor 

Bugün saat 17.00'de başlayacak mezuniyet töreni öncesi Devrim Stadyumu'nda hazırlıklar devam ediyor. Stadyumda kalabalığın artmaya başladığı belirtiliyor. 

ODTÜ Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de Devrim'e "Boyun Eğme" pankartı astı.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden ODTÜ yolu projesi çalışmalarına tepki gösteren öğrenciler "Mansur Yavaş elini ODTÜ ormanından çek" pankartı astı. 

Polis denetimi 

Kampüs girişlerinde çok sayıda polis ekibinin bulunduğu bildirildi.

Polislerin girişlerde kimlik kontrolü yaptığı, her aracın aradığı ve pankartları kontrol ettiği belirtildi. 

AKP'yi hedef alan pankartlara el konuldu 

Yabancı dilde olan pankartların tercümesinin talep edildiği, bazı pankartlara ise el konulduğu aktarıldı. 

Erdoğan hükümetini veya AKP iktidarını eleştiren pankartlar kampüse sokulmazken, tüm pankartların fotoğraflarının çekildiği kaydedildi. 

Sadece 'birinci dereceden yakınlar' 

Güvenlik güçleri, üniversite girişince sadece mezun öğrencilerin birinci derece aile yakınlarının giriş yapmasına izin veriyor. Diğer kişilerin kampüse girişi engelleniyor.

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