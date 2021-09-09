ODTÜ'de öğretim üyelerinin tercihi hilafına atama 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde YÖK, öğretim üyelerinin ezici çoğunluğunun destek verdiği adayı atamadı.

Mayıs ayında fakülte öğretim üyelerinin %90'ının katılımıyla bir eğilim yoklaması gerçekleştirilmiş ve Prof. Dr. Erkan Erdil oyların %88'ini almış. Erdil'in dekanlık başvurusuna fakülte öğretim elemanları açık bir bildiriyle de destek olmuşlardı.

Bugün ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, eğilim yoklamasına katılmadan dekanlık başvurusu yapan İşletme Bölümü öğretim üyesi Feride Pınar Acar'ın YÖK tarafından dekanlık görevine atandığı açıklandı.