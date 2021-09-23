ODTÜ’de 4 bölüm atanmış İİBF Dekanı’na istifa çağrısı yaptı

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılan eğilim yoklamasında oyların % 90’ını alan Prof. Erkan Erdil’in yerine yönetimin adayı Prof. Dr. F. Pınar Acar’ın YÖK tarafından atanması üzerine İİBF Bölüm Kurulları 22 Eylül 2021 tarihinde toplanarak nasıl bir tutum geliştireceklerini tartıştı. Toplantı sonunda bir bildiri yayınlanarak dekan istifaya davet edildi.

Mülkiye Haber'den Nurettin Öztatar'ın haberine göre öğretim üyelerini temsilen 4 bilim insanının Pınar Acar’dan randevu talep ettiği ancak Acar’ın toplu görüşmeyi reddettiğinin belirtildiği açıklamada, bunun üzerine F. Pınar Acar’ın Bölüm Başkanları tarafından 22 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’de G 110’da yapılacak olan Bölüm Kurulları’na davet edildiği belirtildi. Kendisinin bu davete Bölüm Başkanları’nın Dekan’ı toplantıya çağırmasının mevzuata aykırı olduğunu belirten oldukça sert bir mesajla cevap verdiğinin anlatıldığı açıklamada, dün yapılan Bölüm Kurulları’nda Dekanı istifaya davet metninin okunmasına oy çokluğuyla karar verildiği duyuruldu.

İktisat Bölüm Kurulu, İşletme Bölüm Kurulu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Kurulu ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Kurulu tarafından yayınlanan bildiride dekan adayı belirleme sürecinin fakülte mensuplarıyla iletişim içinde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, “dekan Aday Tanıtım Paneline ve Eğilim Yoklamasına katılmadığınız halde doğrudan rektörlüğe adaylık başvurusunda bulunarak, biz fakülte mensuplarının görüşlerini önemsemediğinizi ve desteğimize ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüzü göstermiş oldunuz” ifadeleri yer aldı.

Bildiride atanmış dekan istifaya davet edilerek “ODTÜ İİBF mensupları olarak, sizin fakültenin iradesine saygı göstererek, görevi iade etmenizi ve dekanlıktan istifa etmenizi bekliyoruz ve talep ediyoruz.” dendi.