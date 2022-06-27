ODTÜ yurtlarına yüzde 100 zam

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrencileri yurtlarına yüzde 70 ile yüzde 100 arasında zam yapıldığı açıklandı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında 365 TL ücreti olan Faika Demiray ve İsa Demiray Yurtları'nın yeni ücretinin 735 TL’ye, 3. Yurt'un ücretinin ise 245 TL’den 417 TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

ODTÜ İsa Demiray Yurdu'na asılan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı yurt ücretleri

ODTÜ Yurtlar Müdürlüğü, yapılan zammı henüz resmi olarak açıklamamasına rağmen zamları yurtların kapılarına asılan kağıtlarla duyurdu.