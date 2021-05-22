ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırıya istenen ceza belli oldu

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Davut D., iddiaya göre doktora eğitimi aldığı 2018 yılının kasım ve aralık aylarında ders çalışmak için gittiği ODTÜ kütüphanesinde çalışan D.K. ile M.Y.’ye tacizde bulundu.

Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Davut D. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, savcı, belirtilen tarihlerde kütüphaneye girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinin dosyada olduğunu hatırlatarak, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.