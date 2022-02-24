Odessa'da yaşayan Türk öğrenci: Türk konsolosluğu ülkeyi terk etmiş

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yavuz Selim Kıran, "Ukrayna’dan tahliyeler üzerinde çalışıyoruz, vatandaşlarımız olduğu yerde kalsın" açıklamasını yaptı.

Odessa’daki öğrenci: Türk konsolosluğu ülkeyi terk etmiş

Odessa’da yaşayan Türk öğrenci Naz Nazenin ise Halk TV’de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi’nde Türk Konsolosluğu'ndan yardım alamadıklarını söyledi. Nazenin, “Türk konsolosluğu ülkeyi terk etmiş” dedi. Nazenin şöyle devam etti:

"Mağduriyet yaşamaktayız, Türk konsolosluğu ülkeyi terk etmiş. Moldova sınırına geçmişler. Bizleri buradan tahliye etmiyorlar. Telefon numaralarına ulaşamıyoruz konsolosluğun. Sabah benzin sırasına geldik, Moldova sınırına geçiş yapabilmek için fakat 1 saate yakındır bekliyoruz. Tanklar yanımızdan geçiyor, patlama sesleri geliyor"

Sabah uyarı yayınlanmıştı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar için bir duyuru yayımladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi.

Açıklama şöyle oldu:

"Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,

Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.

Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.

Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929

Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026"