Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, savaş kaynaklı bir geminin battığı belirtiliyor.
Sputnik'in haberine göre, Estonya'ya ait kargo gemisi, Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında patlamanın ardından battı.
Umut Bekcan
Haber Merkezi
Odessa'da bir kargo gemisi patlamanın ardından battı
Odessa kenti açıklarında patlama nedeniyle bir geminin battığı belirtiliyor.
Haber Merkezi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, savaş kaynaklı bir geminin battığı belirtiliyor.
Sputnik'in haberine göre, Estonya'ya ait kargo gemisi, Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında patlamanın ardından battı.