Odessa'da bir kargo gemisi patlamanın ardından battı

Odessa kenti açıklarında patlama nedeniyle bir geminin battığı belirtiliyor.

Haber Merkezi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, savaş kaynaklı bir geminin battığı belirtiliyor.

Sputnik'in haberine göre, Estonya'ya ait kargo gemisi, Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında patlamanın ardından battı.

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