Ukrayna'nın Odessa kentinde patlamalar meydana geldi.
Patlama sesleri Rusya'nın operasyon kararı sonrası geldi.
Ayrıca Donetsk bölgesinde de çok sayıda patlama sesi geldiği ifade ediliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Odessa kentinde patlama sesleri!
Rusya'nın operasyon kararı sonrası Ukrayna'nın Odessa kentinde patlamalar yaşanıyor.
Haber Merkezi
Ukrayna'nın Odessa kentinde patlamalar meydana geldi.
Patlama sesleri Rusya'nın operasyon kararı sonrası geldi.
Ayrıca Donetsk bölgesinde de çok sayıda patlama sesi geldiği ifade ediliyor.