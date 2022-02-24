Odessa kentinde patlama sesleri!

Rusya'nın operasyon kararı sonrası Ukrayna'nın Odessa kentinde patlamalar yaşanıyor.

Haber Merkezi

Ukrayna'nın Odessa kentinde patlamalar meydana geldi.

Patlama sesleri Rusya'nın operasyon kararı sonrası geldi.

Ayrıca Donetsk bölgesinde de çok sayıda patlama sesi geldiği ifade ediliyor.

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