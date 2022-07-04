Öcalan'la görüşme için zaman verdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "yeni çözüm süreci" hakkındaki yazısını ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Öcalan ile sözlerini hatırlatarak, "Öcalan konusunda bir tedirginlik yaşadıkları hissediliyor" yorumunu yaptı.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

Peki bu arada Öcalan’la görüşme yapılacak mı? Yapılacak. Hem de çok uzun olmayan bir süre içinde kardeşi Mehmet Öcalan’ın ya da yeğeni HDP Milletvekili Ömer Öcalan’ın görüşmesi gündemde."