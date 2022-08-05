Öcalan'ın kardeşinden yeni hamle

İmralı'da tutulan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, vasisi Mazlum Dinç ile diğer tutuklular Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Ali Konar, Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın kardeşi Melihe Çetin, görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, avukatların Öcalan’la görüşmek için haftada iki kez olmak üzere yaptığı başvurulara bir yanıt verilmiyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz ay kaleme aldığı yazısında iktidarın görüş izni vereceğini söylemişti.