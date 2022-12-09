'Ocak ayı sonunda etin fiyatı 200 lira olur'

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, memleketi Manisa’nın Ahmetli ilçesinde eskiden havyan yetiştiriciliğin yüksek olduğu mahallesi ziyaret ederek üreticilerden yaşadıkları son durum hakkında bilgi aldı. CHP’li vekilin ziyaretinde üreticiler, hayvancılığın her geçen gün bittiğini ve artan yem fiyatlarının sektörü büyük bir kaosun içine sürüklediğini ifade etti.

Cumhuriyet'teki habere göre, Ahmetli ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde hem hayvan yetiştiren hem de kasaplık yapan Yusuf Çetin, her geçen gün bir çıkmazın içerisine sürüklendiklerini belirterek, artan yem fiyatlarına müdahale edilmediği takdirde önümüzdeki Ocak ayının sonunda et fiyatının 200 lira ve üstünü bulacağını ifade etti.

Yem fiyatlarının 400 liraya kadar yükseldiğini dile getiren üretici Yusuf Çetin yaşanan sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

"Yem fiyatlarındaki artışı durdursalar, et ve süt ile süt ürünlerindeki artışta duracak. Kasaplarda et şuanda 150 lira, peynirin fiyatı ise aldı başını gitti. Artan yem fiyatlarına yetişemediğim için 141 hayvanımdan şuanda elimde sadece 6 hayvanım kaldı.

Geri kalan kesime gitti. Kasap olmasam hayvanda beslemeyeceğim. Sattığımızın yerine koyamıyoruz. Son bir sene içerisinde memlekette inek kalmadı. Köylerde hayvancılık bitmiş durumda. Böyle giderse hayvancılık bitecek. Eğer yem fiyatlarına müdahale etmezlerse önümüzdeki Ocak ayında vatandaş 200 lira ve üstünde et almak zorunda kalacak. Hayvancılık artık bir kaos içinde. Sütte de aynı sıkıntı var. Eğer süt fiyatlarında biraz kıpırdama olmasaydı şuanda Türkiye’nin elinde süt verecek inek kalmayacaktı.”