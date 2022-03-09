Obradovic'ten dikkat çeken Ukrayna yorumu

Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Zeljko Obradoviç, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelen bir soru üzerine konuştu.

Şu an Partizan’da görev yapan Sırp antrenör, SporX‘de yer alan habere göre, Ukrayna’da yaşanan durum için neler düşündüğü yönündeki soruya “Bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Hayatta böyle şeylerin olduğunu ilk kez görmüyoruz. 62 yaşındayım ve olan birçok şeyi hatırlıyorum. 1999’da benim ülkem bombalandığında insanların bu şekilde reaksiyon gösterdiklerini ve konuştuklarını görmedim. Irak’ta, Suriye’de Afganistan’da da durum aynıydı… O zaman insanlar konuştu mu? Bir insan olarak tabii ki her zaman savaşa karşıyım. Eğer bir insan bile savaşta hayatını kaybederse korkunç birşeydir, bu çok açık” ifadeleriyle yanıt verdi.