O mahallenin iki aydır suyu kesik: 'Temiz suyu işletme kullanıyor'

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki Gölyazı Mahallesi'nde yaklaşık iki aydır süren su kesintisini Meclis gündemine taşıdı.

Kerestecioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, “Üç bine yakın nüfusu olduğu bilinen Gölyazı Mahallesi’nde süregelen su kesintisi hakkında Bakanlığınız bilgi sahibi midir? Başta Gölyazı olmak üzere bölgede yaşanan su sıkıntılarının çözümüne yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı’yla koordineli bir planlamanız var mıdır? Var ise bu planlamalar nelerdir? Aşırı kuraklık konusu göz önünde bulundurularak şimdiye kadar Bakanlığınız tarafından hangi önlemler alınmış, orta ve uzun vadede ne yapılması planlanmıştır” diye sordu.

Kerestecioğlu, önergesinde şunları kaydetti:

'Kalıcı çözüm bulunamıyor'

"İçmeye elverişli suya sahip olmayan Tuzgölü havzasında yer alan Gölyazı, belde belediyesi iken 50 kilometrelik mesafede bulunan Pınarbaşı ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptırdığı 2-3 kuyu üzerinden taşıma su ile kısa ve orta vadede su sorununu çözmeye çalışmış, fakat bu kuyular zamanla kurumuştur. 06/12/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa ile birlikte mahalle statüsüne geçirilen Gölyazı Mahallesi’nde halkın yaşadığı bu su sorununa idare tarafından henüz kalıcı bir çözüm bulunup hayata geçirilmemiştir.

'Hastalıklar baş göstermeye başladı'

Gölyazı Mahallesi’nde yıllardır var olan su sorunundaki çözümsüzlüğe ek olarak, yaklaşık iki aydır kesintisiz olarak devam eden bir su kesintisi sorunu yaşanmaktadır. Mahalle halkı, bu sorunun giderilmesi yönünde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cihanbeyli Belediyesi’ne başvuru yapmalarına rağmen kendilerine herhangi bir açıklamanın dahi yapılmadığını belirtmektedir. Ayrıca bu sorun karşısında şimdiye kadar üretilen tek çözümün, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) tarafından tankerler aracılığıyla günde bir kere verilen su olduğu, taşıma suyun temiz suya erişme haklarını karşılamadığı, artık hastalıkların baş göstermeye başladığı, hayvanların da ekinlerin de bu susuzluktan zarar gördüğü mahalle halkının tarafımıza ilettiği bilgiler arasındadır.

Son olarak, Sağlık Mahallesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tuzla işletmesinin temiz suyu tuz yıkamak için kullandığı, Gölyazı’ya gelen su hattının KOSKİ tarafından Cihanbeyli ile birleşik hat yapıldığı ve ancak Cihanbeyli ilçe merkezinde su artarsa Gölyazı’ya su verildiği, bilinen sorunlar arasındadır." (ANKA)