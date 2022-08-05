O isimler kandırmacaydı iddiası: Erdoğan'la pazarlık yapanlara ilişkin gerçek...

CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, Erdoğan’la fındık fiyatı pazarlığı yapan kişilerin üretici olmadığını AKP Gülyalı ilçe yönetim kurulu üyesi ve eşi olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde fındık bahçesi ziyaret etmişti. Ordu’da Murat Yeşilyurt’a ait fındık bahçesinde fındık ücretleri pazarlığı yapan Erdoğan’ın açıkladığı fiyatlar üreticiyi memnun etmedi.

CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, Erdoğan’la fındık fiyatı pazarlığı yapan kişilerin üretici olmadığını AKP Gülyalı ilçe yönetim kurulu üyesi ve eşi olduğunu iddia etti. Ziyaretin planlı olduğunu belirten Şahin, AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin’den açıklama beklediklerini söyledi.

'Üretici değil AKP yöneticisi'

Şahin, “Ordu’da fındık fiyatını açıklayan Erdoğan’ın sağında ve solunda oturan ve kendini fındık üreticisi gibi Türkiye’ye tanıtan ve pazarlık yapan bu kişilerin, fındıkla hiç alakası yoktur. AKP üyesi olduğu ve önceden planlanarak oraya oturtulmuşlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fındık fiyatlarının pazarlığını gerçek üretici ile yapmamıştır.” iddiasında bulundu.

Tomakin'e açıkla çağrısı

Fındık üreticisi ile dalga geçildiğini belirten Atilla Şahin AKP İl başkanı Tomakin’e seslenerek, “AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin bu oyunu tertip etmiştir. Sayın Tomakin acil olarak bu konuyu kamuoyuna doğru bir şekilde açıklamalıdır. AKP Türkiye’yi Ordu’da oyuna getirmiştir. Fındık üreticisini kimsenin kandırmaya hakkı yoktur” dedi.